Названы главные соперники «Зенита» в новом сезоне РПЛ Футболист Булыкин назвал «Спартак» и ЦСКА главными конкурентами «Зенита» в новом сезоне

Фото: Ведяшкин Сергей/АГН «Москва»

Дмитрий Булыкин

Бывший участник сборной России по футболу Дмитрий Булыкин перечислил клубы, которые составят конкуренцию петербургскому «Зениту» в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). В беседе с «Газетой.Ru» эксперт назвал главными соперниками «сине-бело-голубых» ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив».

Здесь все зависит от длины скамейки, от подбора футболистов, у «Зенита» это на хорошем уровне. <...> «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», они хорошо подготовятся и дадут бой «Зениту» в борьбе за чемпионство, — высказал мнение Булыкин.

Также он прокомментировал информацию, что в летнее трансферное окно «Зенит» могут покинуть бразильские игроки Малком, Вендел и Клаудиньо. Булыкин отметил, что отъезд бразильцев может ослабить питерскую команду, но сильного преимущества конкурентам не даст.

Издание напоминает, что в сезоне-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом страны, набрав 70 очков за 30 туров. Новый розыгрыш Российской премьер-лиги стартует 21 июля, первый матч турнира пройдет между командами «Динамо» и «Краснодар».

Ранее стало известно, что бывший игрок ЦСКА и сборной России Марио Фернандес подпишет контракт с «Зенитом». При этом футболист обещал играть только за красно-синих и никогда не переходить в другой российский клуб.