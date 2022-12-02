Сборная Германии обыграла Коста-Рику, но не вышла в плей-офф ЧМ-2022 Сборная Германии не вышла в плей-офф ЧМ-2022, Испания и Япония сыграют в плей-офф

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Сборная Германии не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре. В 1/8 финала от группы E вышли команды Японии и Испании.

Немцы обыграли Коста-Рику со счетом 4:2, и при таком раскладе их устраивал любой результат в параллельном матче Испания — Япония, кроме победы последних. Испанцы вели со счетом 1:0 после гола Альваро Мораты на 11-й минуте, но во втором тайме пропустили два мяча за три минуты: на 48-й отличился Ритсу Доан, а на 51-й — Ао Танака.

Таким образом, японцы набрали шесть очков в группе, у Испании и Германии стало по четыре, но испанцы обошли немцев по разнице мячей. Коста-Рика с тремя очками осталась последней.

Германия не вышла из группы на втором мундиале подряд, после того как в 2014-м команда выиграла чемпионат мира.

В 1/8 финала сборная Японии сыграет с финалистами ЧМ-2018 хорватами, а Испания — с командой Марокко.

Накануне определилось еще две пары соперников по 1/8 финала: Аргентина сыграет с Австралией, Франция — с Польшей.