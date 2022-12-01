Сборные Хорватии и Марокко вышли в плей-офф ЧМ-2022, Бельгия выбыла

Фото: Virginie Lefour/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборные Хорватии и Марокко вышли в 1/8 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре по итогам матчей третьего тура группового этапа. Полуфиналисты ЧМ-2018 в России, команда Бельгии, покидает турнир.

Команды Хорватии и Бельгии сыграли вничью 0:0 и на втором и третьем месте в группе F соответственно. В параллельном матче сборная Марокко обыграла Канаду со счетом 2:1 благодаря голам Хакима Зиеша (4-я минута) и Юссефа Эн Несири (23). Канада забила мяч благодаря случайному удару марокканского защитника Найефа Агера по своим воротам на 40-й минуте.

Таким образом, сборная Марокко вышла в плей-офф с первого места с семью очками, хорваты набрали пять баллов, бельгийцы — четыре, канадцы — ноль.

Соперники Марокко и Хорватии определятся в матчах Испания — Япония, Германия — Коста-Рика. Эти встречи состоятся 1 декабря. Начало игр в 22:00 мск.

Накануне определилось еще две пары соперников по 1/8 финала: Аргентина сыграет Австралией, Франция — с Польшей.