Сборные Аргентины и Польши вышли в плеф-офф ЧМ-2022 Сборная Аргентины обыграла Польшу и обе команды вышли в плей-офф ЧМ-2022, Мексика вылетела

Фото: Piotr Kucza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная Аргентины обыграла Польшу со счетом 2:0 в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре и заняла первое место в группе C, но поляки также вышли в 1/8 финала. Они обошли команду Мексики по разнице забитых и пропущенных мячей.

За Аргентину отличились Алексис МакАлистер (на 46-й минуте) и Хулиан Альварес (67). На 39-й минуте Лионель Месси не реализовал пенальти, его удар отразил польский голкипер Войцех Щенсны.

В параллельном матче сборная Мексики обыграла Саудовскую Аравию со счетом 2:1, за мексиканцев забивали Генри Мартин (47) и Луис Чавес (52). Преимущество в два мяча сохранилось до пятой добавленной минуты, когда отличился Аль-Давсари. Этот гол лишил мексиканцев надежды на выход в 1/8 финала, так как при равенстве очков с поляками (у обеих команд по четыре) разница мячей оказалась в пользу европейской сборной.

В 1/8 финала Аргентина сыграет со сборной Австралии, Польша — с командой Франции. Также уже известны две другие пары 1/8 финала: Англия — Сенегал и Нидерланды — США.