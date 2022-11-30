Сборная Франции проиграла Тунису и вышла в плеф-офф ЧМ вместе с Австралией

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Сборная Франции проиграла Тунису в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2022, но сохранила первое место в группе D. В параллельном матче Австралия обыграла Данию и пробилась в плей-офф.

Единственный мяч в матче Франция — Тунис на 58-й минуте забил атакующий хавбек «Монпелье» Вахби Хазри. Североафриканская сборная победила и набрала четыре очка в группе, но осталась на третьей строчке из-за результата параллельного матча.

Австралия обыграла сборную Данию с тем же счетом — 1:0, на 60-й минуте отличился форвард Мэтью Леки, выступающий за «Мельбурн Сити».

Таким образом, французы и австралийцы завершили групповой этап с шестью очками, но действующие чемпионы мира сохранили первую строчку за счет лучшей разницы мячей. Полуфиналист Евро-2020, сборная Дании, с одним очком заняла последнее место в группе.

Накануне путевки в плей-офф себе также обеспечили сборные Англии, США, Нидерландов и Сенегала.