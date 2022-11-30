Англия и США вышли в плей-офф ЧМ-2022, обойдя Иран и Уэльс

Фото: Juan Antonio SÃ¡Nchez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборные Англии и США вышли в 1/8 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре после побед над Уэльсом и Ираном соответственно. Англичане и американцы выиграли в третьем туре группового этапа ЧМ.

Англия выиграла у Уэльса со счетом 3:0. Все мячи были забиты во втором тайме, на 50-й минуте Маркус Рэшфорд отличился со штрафного, спустя две минуты Фил Фоден замкнул прострел с фланга, а на 68-й Рэшфорд оформил дубль ударом с близкого расстояния в нижний угол.

Американцы выиграли у Ирана со счетом 1:0 благодаря голу Кристиана Пулишича на 38-й минуте. Таким образом, англичане с семью очками выиграли группу B, команда США набрала пять и заняла второе место. У Ирана — три очка, у Уэльса — одно.

В 1/8 финала сборная Англии сыграет с командой Сенегала, американцы встретятся со сборной Нидерландов. Ранее во вторник голландцы обыграли хозяев мундиаля, Катар, со счетом 2:0. А команда Сенегала обыграла Эквадор со счетом 2:1.

Накануне сборная Португалии победила команду Уругвая со счетом 2:0 и также обеспечила себе место в плей-офф.