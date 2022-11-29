Нидерланды и Сенегал вышли в плей-офф ЧМ из группы A, Эквадор выбыл Нидерланды и Сенегал вышли в плей-офф ЧМ из группы A, Эквадор и Катар выбыли

Фото: IMAGO/Nigel Keene/Global Look Press

Сборные Нидерландов и Сенегала по итогам матчей третьего тура в группе A обеспечили себе места в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Голландцы обыграли хозяев мундиаля со счетом 2:0.

Голы в составе европейской команды на счету Коди Гакпо (26-я минута) и Фрэнки де Йонга (49). Для Гакпо, выступающего за ПСВ, это уже третий гол на ЧМ.

В параллельном матче сборная Сенегала обыграла Эквадор со счетом 2:1. Чемпионы Африки открыли счет на 44-й минуте, пенальти реализовал Исмаила Сарр. Южноамериканцы отыгрались на 67-й минуте после точного удара Мойзеса Кайседо. Этот счет устраивал Эквадор, но он подержался всего три минуты, на 70-й отличился сенегальский капитан, защитник «Челси» Калиду Кулибали. Он установил окончательный счет и вывел свою команду в плей-офф.

29 ноября также определятся соперники Нидерландов и Сенегала по плей-офф ЧМ. В 22:00 мск англичане сыграют с валлийцами, а сборная США — с командой Ирана. Сейчас в группе B положение дел следующее: у Англии четыре очка, у Ирана — три, у США — два, у Уэльса — одно.

Накануне сборная Португалии победила команду Уругвая со счетом 2:0 и также обеспечила себе место в плей-офф.