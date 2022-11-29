Португалия победила Уругвай и вышла в плей-офф ЧМ-2022

Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная Португалии во втором матче группового этапа чемпионата мира — 2022 победила команду Уругвая. Дублем отметился игрок английского клуба «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.

Португальский полузащитник добился успеха на 54-й и 90+3-й минутах матча. Во втором случае он реализовал пенальти за игру соперника рукой.

Команда Криштиану Роналду стала третьей сборной, которая смогла выйти в 1/8 финала после двух игр. Ранее в плей-офф вышли действующие чемпионы мира французы, а также бразильцы.

Ранее издание Sol сообщило, что власти Катара намереваются внести Португалию в черные списки по окончании чемпионата мира по футболу. Катар недоволен высказываниями президента Португалии Марселу Ребелу де Соузы и премьер-министра Антониу Кошты о нарушениях прав человека в ближневосточном государстве.