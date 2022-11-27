Катар внесет Португалию в черный список из-за критики ЧМ-2022

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Власти Катара намереваются внести Португалию в черные списки по окончании чемпионата мира по футбол, сообщило издание Sol. По информации официального источника, Катар недоволен высказываниями президента Португалии Марселу Ребелу де Соузы и премьер-министра Антониу Кошты о нарушениях прав человека в ближневосточном государстве. Такой шаг со стороны Дохи может привести к ограничениям передвижения между странами и возникновению политических и экономических последствий.

Де Соуза сделал заявление о правах человека на конференции в Дохе, в кулуарах футбольного матча Португалии и Ганы. После чего в правительство Катара вызвали посла европейской страны.

Журналисты отмечают, что Катару также не понравилась публичная критика со стороны Дании, Германии и Франции.

24 ноября сборная Португалии обыграла команду Ганы в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча завершилась со счетом 3:2. Счет на 65-й минуте открыл Криштиану Роналду, реализовавший пенальти. На 73-й минуте африканская команда отыгралась после гола Андре Айю, головой замкнувшего навес с фланга. Затем голы Жоао Феликса (78-я минута) и Рафаэля Леао (80-я) сделали преимущество Португалии комфортным, а окончательный счет установил Осман Букари — 3:2.