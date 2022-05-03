Безлигие: как российский футбол в очередной раз накрыло санкциями Клубы на сезон отстранены от еврокубков, а сборная не примет участия в Лиге наций

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Репрессии в отношении российского спорта не прекращаются. На этот раз УЕФА принял несколько ожидаемых, но очень важных и печальных для россиян решений. Клубы на сезон отстранены от еврокубков, а сборная — от ближайшего розыгрыша Лиги наций. Рассказываем подробнее об этих решениях и их последствиях.

Ложные надежды

Несколько дней назад резонансным высказыванием отметился президент УЕФА Александер Чеферин. Он неожиданно высказался в защиту российских сборных и клубов, после чего у болельщиков забрезжила слабая надежда.

Российские футболисты не должны страдать из-за ситуации на Украине. Следует проявить добрую волю и продемонстрировать, что санкции не направлены ни против российских спортсменов, ни против российского народа, — заявил президент УЕФА.

После такого высказывания Чеферина некоторые в России решили, что страну вот-вот полностью разбанят, но надежды оказались ложными. При этом главу УЕФА вряд ли стоит обвинять в лицемерии. Не секрет, что и его организация, и ФИФА суперлояльны к России, однако в текущей ситуации практически никто не может позволить себе принимать непопулярные на Западе решения. Риск остаться без спонсоров и получить ультиматумы от кучи стран-членов слишком высок.

rfs.ru

Клубная жизнь

УЕФА принял решение отстранить российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/2023. Бан касается и женских, и юношеских команд, а также европейских соревнований по мини-футболу. Как пояснили в организации, это сделано «в целях обеспечения беспрепятственного проведения турниров в безопасных и спокойных для всех участников условиях».

Теперь в последних трёх турах РПЛ осталась одна интрига — как сложится борьба за выживание. Чемпион уже определён, а бороться за места в верхней части таблицы не имеет никакого смысла. Все, как говорил когда-то давно легендарный Роман Широков, «будут дома сидеть».

Важное уточнение: УЕФА с барского плеча пожаловал России 4,333 очка для таблицы коэффициентов, взяв за основу худший результат российских клубов в еврокубках за последние пять лет. Теоретически у наших команд был шанс в грядущем сезоне и обновить антирекорд, так что есть надежда, что падение в рейтинге не будет слишком стремительным.

Пока никакой полномасштабной трагедии не случилось: вряд ли кто-то верил, что российские клубы ближайшим летом начнут европейскую кампанию. Главное, чтобы отстранение продлилось только один сезон. Сейчас руководителям российского футбола важно трезво оценить ситуацию и отказаться от поспешных эмоциональных решений в виде ухода в Азиатскую лигу чемпионов, увеличения количества команд в РПЛ и моратория на вылет.

Для развития футбола в стране важно оставаться в контакте с УЕФА и пытаться поддерживать высокий уровень внутреннего первенства. Да, некоторые легионеры и иностранные тренеры наверняка захотят покинуть РПЛ, зрительский интерес упадёт, бюджеты клубов просядут. Однако неясно, какой положительный эффект даст увеличение количества команд, многие из которых будут испытывать финансовые проблемы. Только минусы видятся и в отказе от борьбы за сохранения места в элите.

rfs.ru

Сбор закрыт

Решения УЕФА коснулись и российских сборных. Национальная мужская команда не выступит в ближайшей Лиге наций и автоматически отправится из дивизиона B в дивизион C. Побороться за выход на Евро-2023 не сможет молодёжная сборная, женская национальная команда лишена путёвки на Евро-2022. В конце концов, заявку России на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов признали неприемлемой. Справедливости ради, эта инициатива РФС изначально выглядела как троллинг.

Однако есть и хорошие новости. Российскую национальную мужскую команду пока не исключили из отбора на Евро-2024, который стартует в октябре. Это значит, что УЕФА пока не теряет надежды на то, что команду удастся допустить до квалификации.

В решении УЕФА отдельно подчёркнуто, что в случае изменения геополитической ситуации исполнительный комитет соберётся для пересмотра решения.

РФС уже заявил, что будет оспаривать все санкции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Ожидаемое и логичное решение, однако на положительный исход надежд нет никаких. Суд сейчас работает не по закону, а по понятиям и уже отклонил кучу апелляций, в том числе от РФС. Надеяться на какие-то положительные изменения для российского спорта можно будет только после стабилизации обстановки на Украине.