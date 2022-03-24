На страже здравого смысла: как РФС отказался проводить странные реформы

23 марта состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором в тяжелейшее для отечественного спорта время обсуждались меры по стабилизации ситуации. Главным решением стал перенос обсуждения инициатив Российской премьер-лиги (РПЛ) на более поздний срок. Рассказываем подробнее о том, в чём они заключались и почему их отказались мгновенно ратифицировать.

Хотим увеличения

О возможном расширении РПЛ с 16 до 18 команд говорят давно. У этой идеи множество и сторонников, и противников. Однако после попадания российского футбола в международную изоляцию голоса первых начали звучать всё громче. Некоторые даже стремительно «переобулись». Например, почётный президент РФС Вячеслав Колосков, который всегда выступал против расширения.

По словам функционера, в условиях отсутствия еврокубков и матчей сборной России заполнить появившиеся паузы можно как раз лишними турами чемпионата страны. Вот только возникает резонный вопрос: неужели международный бан российского футбола будет длиться годами? Конечно, и такое возможно, но хочется сохранять оптимизм.

Большинство клубов РПЛ на собрании 22 марта проголосовали за расширение лиги со следующего сезона, причём сделать это планировалось с помощью моратория на вылет из элитного дивизиона. То есть все 16 команд должны будут сохранить место в РПЛ по итогам нынешнего чемпионата, а компанию им составят два лучших клуба из ФНЛ.

Против такого странного развития событий публично выступил московский «Спартак». Красно-белые назвали реформу грубым нарушением спортивного принципа. С этим трудно не согласиться: менять правила игры по ходу турнира — сомнительный путь. Какими бы благими намерениями это ни объяснялось.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вторую причину для скепсиса озвучил сам президент РПЛ Ашот Хачатурянц после собрания клубов. Он отметил, что несколько команд из-за массового отъезда легионеров могут сняться с чемпионата. То есть мы собираемся увеличивать количество команд, но некоторые из них могут отказаться от выступления в чемпионате. Не ли тут противоречия?

В долгий ящик

РПЛ находится под юрисдикцией РФС, так что все решения собрания клубов лиги должны были быть утверждены на заседании исполкома. Члены этого органа поступили хитро и не стали ни немедленно принимать реформы, ни зарубать их на корню. Вынесение решения было перенесено на неопределённый срок.

Вопрос рассмотрен, решение — принять к сведению полученную информацию, а также дать поручение сформировать рабочую группу, в которую войдут представители лиг, с тем чтобы данный вопрос проработать, подготовить предложения и вынести на следующее заседание исполкома, которое запланировано на май. Возможно, решение будет принято там, — заявил глава РФС Александр Дюков.

Позиция очень адекватная. С одной стороны, надежда у инициаторов реформы на положительный исход сохраняется, с другой — берётся необходимая пауза, которая позволит не превратить остаток чемпионата России в пустую формальность. Ведь в случае одобрения изменений все матчи во второй половине турнирной таблицы потеряли бы всякий смысл. К тому же до мая в мире может произойти всё что угодно. Если Россию вернут на международную спортивную арену, сторонников расширения резко поубавится.

В поисках внимания

Не обошлось на исполкоме и без сенсационного решения. РФС объявил, что подаст заявку на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 года. В нынешних условиях это заявление выглядит абсурдным, однако Дюков объяснил, в чём его смысл.

Это решение не накладывает на нас никаких обязательств, но надо использовать каждую возможность для коммуникации с ФИФА и УЕФА, бороться за любой шанс. Если ничего не делать, то у нас точно ничего не будет. Мы понимаем, что сейчас шансы снизились, и тем не менее, если они есть, ими надо пользоваться, — заявил глава РФС.

С функционером трудно не согласиться, вода под лежачий камень действительно не течёт, очень здорово, что в российском футболе это понимают. Печально наблюдать за бойкотами крупных турниров федерациями и шагами по добровольному отказу от участия в таких соревнованиях отдельных спортсменов. Очень хочется, чтобы в это сложное время остался бы хоть кто-то, за кого можно поболеть не на внутреннем турнире.