«Беспредел продолжается»: Карпин об отстранении российского футбола Валерий Карпин назвал беспределом решение УЕФА отстранить российские клубы и сборные

Валерий Карпин / Фото Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин назвал беспределом решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские клубы от участия в еврокубках сезона-2022/23, а сборную России — от выступления в Лиге наций и других турнирах национальных команд. Слова Карпина приводит «Чемпионат.com».

Тот беспредел с отстранением российского футбола от соревнований, который начался несколько месяцев назад, продолжается. При этом я до сих пор надеюсь, что Российскому футбольному союзу удастся в соответствующих судах отстоять право наших футболистов участвовать в международных турнирах, — сказал Карпин.

О решении УЕФА стало ивзестно в понедельник, 2 мая. Российские клубы и сборные не участвуют в международных соревнованиях с конца февраля, когда началась спецоперация на территории Украины.

В начале марта УЕФА и ФИФА отказали Российскому футбольному союзу в рассмотрении апелляции на отстранение российских клубов и сборной от международных турниров.