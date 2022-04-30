«Зенит» стал чемпионом России по футболу «Зенит» выиграл российскую Премьер-лигу в четвёртый раз подряд

Санкт-петербургский «Зенит» стал чемпионом России в сезоне-2021/22. Клуб обеспечил себе первое место после победы над московским «Локомотивом» со счётом 3:1 в 27-м туре российской Премьер-лиги.

За «Зенит» отличились Иван Сергеев (27-я минута), Малколм (42) и Андрей Мостовой (77), а счёт в матче открыл голландец Гирано Керк, переигравший Михаила Кержакова на 4-й минуте.

Таким образом, «Зенит» стал чемпионом России в четвёртый раз подряд. В общей сложности сине-бело-голубые выиграли РПЛ в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не считая золото чемпионата СССР-1984. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10.

О том, что «Зенит» станет чемпионом стало известно на прошлой неделе, когда поражение потерпел его главный конкурет по текущему сезону — московское «Динамо».