Белоруссия выразила протест после задержания чехами главы федерации футбола

Минск выразил протест Праге из-за высылки главы белорусской федерации футбола Владимира Базанова. Он был задержан накануне, 30 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. Его слова приводит РИА Новости.

Ноту протеста подготовил МИД Белоруссии и направил её чешским коллегам.

Сегодня в МИД был вызван временный поверенный в делах Чехии в Беларуси Петер Галакса. Нами выражен решительный протест в адрес официальной Праги в связи с ситуацией, произошедшей с Базановым на территории Чехии 30 ноября 2021 года. МИД Беларуси потребовал от чешской стороны соответствующих разъяснений, — отметил Глаз.

По его словам, Базанов уже едет в Белоруссию.

Владимира Базанова и его жену выслали из Чехии в среду, так как их шенгенские визы были аннулированы. Они прибыли в город Острава для посещения матча женских сборных Чехии и Белоруссии. Игра также была отменена из-за вспышки коронавируса в белорусской команде.

Также известно, что Базанов находится в санкционном списке стран Балтии.