Белоруссия выразила протест после задержания чехами главы федерации футбола
Михаил Потапов
Михаил Потапов
19:14, 01 декабря 2021
Владимир БазановФото: belarusff/vk.com
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Минск выразил протест Праге из-за высылки главы белорусской федерации футбола Владимира Базанова. Он был задержан накануне, 30 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. Его слова приводит РИА Новости.
Ноту протеста подготовил МИД Белоруссии и направил её чешским коллегам.
Сегодня в МИД был вызван временный поверенный в делах Чехии в Беларуси Петер Галакса. Нами выражен решительный протест в адрес официальной Праги в связи с ситуацией, произошедшей с Базановым на территории Чехии 30 ноября 2021 года. МИД Беларуси потребовал от чешской стороны соответствующих разъяснений, — отметил Глаз.
По его словам, Базанов уже едет в Белоруссию.
Владимира Базанова и его жену выслали из Чехии в среду, так как их шенгенские визы были аннулированы. Они прибыли в город Острава для посещения матча женских сборных Чехии и Белоруссии. Игра также была отменена из-за вспышки коронавируса в белорусской команде.
Также известно, что Базанов находится в санкционном списке стран Балтии.