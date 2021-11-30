В Чехии задержали главу Федерации футбола Белоруссии

Глава Федерации футбола Белоруссии Владимир Базанов был задержан в Чехии. Об этом сообщает портал Tribuna.by.

Чиновник прибыл в город Острава для посещения матча женских сборных Чехии и Белоруссии. Причиной для задержания могло стать нарушение правил въезда в страну. Базанов находится в санкционном списке стран Балтии.

Так же сообщается, что глава МИД Чехии Якуб Кулганек говорил о том, что Базанова могут депортировать, если выяснится, что он находится в стране.

11 октябпя белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что подала документы на получение польского гражданства.

1 августа на Олимпиаде произошёл скандал с участием Тимановской. Она раскритиковала в Instagram белорусских спортивных функционеров. После этого Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что тренеры команды по лёгкой атлетике решили отстранить спортсменку и отправить её домой в связи с её эмоционально-психологическим состоянием. Опасаясь преследования на родине, Тимановская обратилась за помощью к полиции в аэропоту Токио, была взята под защиту и отправилась в Евросоюз.