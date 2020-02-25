Немецкий футбольный клуб «Бавария» в гостях обыграл английский «Челси» со счётом 3:0 в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Дублем отметился полузащитник Серж Гнабри (51-я и 54-я минуты), третий мяч забил нападающий Роберт Левандовски (76). На 83-й минуте матча с поля был удалён защитник «Челси» Маркос Алонсо.
В другом матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский клуб «Наполи» на домашнем стадионе сыграл вничью с испанской «Барселоной». Встреча завершилась со счётом 1:1.
На 30-й минуте мяч забил нападающий итальянской команды Дрис Мертенс, а на 57-й минуте счёт сравнял нападающий «Барсы» Антуан Гризманн. На 89-й минуте встречи полузащитник испанского клуба Артуро Видаль получил красную карточку.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально объявил, что матч 1/16 финала Лиги Европы между итальянским «Интером» и болгарским «Лудогорцем» пройдёт в Милане без зрителей, писал NEWS.ru.
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