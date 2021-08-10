«Барселона» предложила Месси новый контракт

Футбольный клуб «Барселона» предпринял последнюю попытку удержать своего лидера аргентинца Лионеля Месси, который этим летом стал свободным агентом, и сделал ему заключительное предложение подписать контракт. Об этом сообщила газета La Porteria.

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PROPOSTA FCB-MESSI



El BarÃ§a li fa una Ãºltima proposta a Leo Messi



LâargentÃ­ i el club negocien de matinada una oferta que arriba desprÃ©s del comiat



LâopciÃ³ del BarÃ§a no estÃ del tot tancada



Ferran Reverter, CEO del club, Ã©s lâinterlocutor pic.twitter.com/niBhT0vKhO — La Porteria (@Laporteriabtv) August 9, 2021

Каталонский клуб надеется сохранить звёздного футболиста даже при том, что он уже провёл прощальную пресс-конференцию и близок к подписанию контракта с ПСЖ. Футболиста не устроило сокращение зарплаты по новому контракту с «Барселоной», и он твёрдо намерен покинуть команду.

Как стало известно ранее, аргентинский форвард Лионель Месси не смог сдержать эмоций и слёз на прощальной пресс-конференции в «Барселоне». Он решил покинуть клуб после 21 года выступлений за него.