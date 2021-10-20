Автор покера в составе «Лестера» прокомментировал победу над «Спартаком»

Это был удивительный вечер. Было непросто, но мы показали характер, мы вступали в единоборство, мы выиграли этот матч. Это может со стороны показаться, что было легко забивать голы, но это не так. Я знаю свою силу, свою скорость. Я вкладывал всю свою силу, чтобы реализовать эти голы. Я надеюсь, что это не последний мой покер в карьере, — сказал Дака на пресс-конференции.