Автор покера в составе «Лестера» прокомментировал победу над «Спартаком»

Нападающий «Лестера» Патсон Дака прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. «Красно-белые» проиграли на своём поле со счётом 3:4. Замбийский футболист записал на свой счёт все четыре гола во встрече.
Это был удивительный вечер. Было непросто, но мы показали характер, мы вступали в единоборство, мы выиграли этот матч. Это может со стороны показаться, что было легко забивать голы, но это не так. Я знаю свою силу, свою скорость. Я вкладывал всю свою силу, чтобы реализовать эти голы. Я надеюсь, что это не последний мой покер в карьере, — сказал Дака на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на обвинения в коррупции. Он признался, что не понял, почему бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался подобным образом.