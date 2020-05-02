Артём Дзюба проиграл в киберфутбол теннисисту Медведеву

https://static.news.ru/photo/966c49f6-8c58-11ea-a12c-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба сыграл два матча в FIFA2020 с пятой ракеткой мира по теннису Даниилом Медведевым.

Оба спортсмена играли за сборную России. Медведев в двух матчах обыграл Дзюбу со счётом 4:1 и 2:1, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Я люблю поиграть в футбол на приставке. Даниил Медведев, могу сказать, слишком скромничал по поводу своего уровня. Расслабил меня, а оказалось, что он отлично играет, — сказал Дзюба.

Теннисист признался, что раньше он играл намного лучше.

Ранее главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий объяснил, почему он и нападающий «Зенита» Артём Дзюба любят шутить друг над другом. По его словам, они так проявляют к друг другу чувства, писал NEWS.ru.