Леонид Слуцкий рассказал о взаимной любви с Артёмом Дзюбой

https://static.news.ru/photo/057198d6-8bd4-11ea-a8e5-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий объяснил, почему он и нападающий «Зенита» Артём Дзюба любят шутить друг над другом.
По его словам, они так проявляют к друг другу чувства.
Мы безумно друг друга любим. Конечно, «любим» в кавычках. Мы в обычной жизни любим шутить, и это перенеслось в интернет-пространство, — цитирует Sport24.
Ранее нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин решил поговорить в прямом эфире Instagram с бывшим форвардом сборной России Александром Кержаковым. В какой-то момент спортсмены начали обсуждать Артёма Дзюбу, назвав его ослом, писал NEWS.ru.