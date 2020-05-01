Футбол

Леонид Слуцкий рассказал о взаимной любви с Артёмом Дзюбой

20:35, 01 мая 2020 30
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий объяснил, почему он и нападающий «Зенита» Артём Дзюба любят шутить друг над другом.

По его словам, они так проявляют к друг другу чувства.

Мы безумно друг друга любим. Конечно, «любим» в кавычках. Мы в обычной жизни любим шутить, и это перенеслось в интернет-пространство, — цитирует Sport24.

Ранее нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин решил поговорить в прямом эфире Instagram с бывшим форвардом сборной России Александром Кержаковым. В какой-то момент спортсмены начали обсуждать Артёма Дзюбу, назвав его ослом, писал NEWS.ru.

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