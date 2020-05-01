Леонид Слуцкий рассказал о взаимной любви с Артёмом Дзюбой

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Бывший игрок сборной России по футболу Динияр Билялетдинов, комментируя слухи об увольнении главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина, отметил, что это нелогичный шаг.

Ранее в СМИ появилась информация о смене наставника «Локомотива», однако в клубе информацию опровергли. На мой взгляд, там какие-то свои дела происходят, не совсем понятные. Нужно знать ситуацию изнутри. Если...