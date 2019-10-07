https://static.news.ru/photo/77b209d0-e8dc-11e9-94ff-fa163e074e61_660.jpg Эсекьель Эсперон Фото: ezeesperon/instagram.com

Игрок мексиканского футбольного клуба «Атланте» Эсекьель Эсперон скончался после полученных травм в результате падения с балкона, расположенном на шестом этаже.

23-летний аргентинский футболист упал во время вечеринки с друзьями после того, как опёрся на перилла балкона, которые не были закреплены должным образом, сообщает The Sun.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ezequiel Esperón, miembro querido en la familia Azulgrana.



Un abrazo hasta el cielo. pic.twitter.com/o8QkYujyIX — Atlante F.C. (@Atlante) October 6, 2019

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