Эсекьель Эсперон Эсекьель Эсперон Фото: ezeesperon/instagram.com

Игрок мексиканского футбольного клуба «Атланте» Эсекьель Эсперон скончался после полученных травм в результате падения с балкона, расположенном на шестом этаже.

23-летний аргентинский футболист упал во время вечеринки с друзьями после того, как опёрся на перилла балкона, которые не были закреплены должным образом, сообщает The Sun.

Ранее News.ru писал о том, что чемпионка мира по фристайлу среди юниоров канадка Микайла Мартин погибла в возрасте 22 лет после аварии во время езды на горном велосипеде.

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