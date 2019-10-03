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Олимпийская чемпионка Софья Великая и двукратный чемпион мира Камиль Ибрагимов стали победителями первого в олимпийском сезоне турнира саблистов.

Всероссийский турнир по фехтованию на саблях прошёл в Новогорске. В нём приняли участие все лидеры сборной России за исключением новосибирца Вениамина Решетникова, а также гости из Азербайджана. Всего в женских...