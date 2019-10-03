Чемпионка мира по фристайлу среди юниоров канадка Микайла Мартин погибла в возрасте 22 лет после аварии во время езды на горном велосипеде.
О трагедии сообщила пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Мартин стала чемпионкой мира среди юниоров в дисциплине «ски-кросс» в 2018 году. Она перешла во фристайл из горнолыжного спорта в 2017 году.
Футбольный клуб «Кардифф» обязали выплатить «Нанту» €6 млн за трансфер погибшего Салы, писал ранее News.ru.
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