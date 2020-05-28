Анюков объявил о завершении карьеры, поблагодарив «Крылья Советов»

https://static.news.ru/photo/93c4b9c4-a0ce-11ea-8841-fa163e074e61_660.jpg Александр Анюков Фото: ПФК «Крылья Советов» (Самара)/vk.com

Защитник футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Анюков объявил о завершении спортивной карьеры.

Контракт 37-летнего футболиста был рассчитан до 31 мая, руководство самарского коллектива приняло решение не продлевать контракт игрока. Защитник вернётся в Санкт-Петербург для работы на тренерском поприще.

В июне 2019 года Анюков завершил карьеру в «Зените» и вошёл в тренерский штаб главного тренера Сергея Семака, однако в июле возобновил футбольную деятельность, имея контракт игрока и тренера, вернулся в родной город Самару, где играл за «Крылья» с 2000 по 2005 год.

Я чувствовал мощную поддержку и тёплое отношение со стороны окружающих. Для меня это был особенный вызов — после стольких лет в «Зените» я вновь вернулся в Самару, мой родной город, где я начинал свой путь в профессиональном футболе, где достиг своих первых успехов, где познал радость побед и почувствовал любовь болельщиков к родному клубу, — приводит слова Анюкова пресс-служба «Крыльев Советов».

37-летний футболист является пятикратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015, 2019), двукратным обладателем Кубка России (2010, 2016), обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008) в составе «Зенита» и бронзовым призёром чемпионата Европы в составе сборной России (2008).

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