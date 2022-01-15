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Андрея Шевченко уволили из «Дженоа»

15:36, 15 января 2022
Андрея Шевченко уволили из «Дженоа» Андрей Шевченко Фото: vk.com/genoa_club
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Украинский специалист Андрей Шевченко был уволен из итальянской команды «Дженоа», сообщает пресс-служба клуба в Twitter. Он возглавил футбольный клуб два месяца назад и за это время смог одержать только одну победу. Главными кандидатами на пост тренера команды являются Давиде Баллардини и Роландо Маран.

Сообщаем, что тренер Андрей Шевченко освобождён от занимаемой должности. Клуб благодарит тренера и его сотрудников за напряжённую работу, которую они проделали в последние месяцы, — говорится в сообщении. 

Шевченко возглавил «Дженоа» 7 ноября 2021 года, подписав контракт с клубом до 2024-го. Команда провела девять матчей под его руководством в чемпионате Италии, трижды сыграла вничью и шесть раз проиграла.

Шевченко покинул сборную Украины 1 августа прошлого года. Он возглавлял её с 2016-го по 2021-й. На чемпионате Европы — 2020 украинская сборная добралась до четвертьфинала, где была разгромлена англичанами. Матч завершился со счётом 0:4.

Ранее в СМИ появилась информация, что российский полузащитник итальянского футбольного клуба «Аталанта» Алексей Миранчук попал в сферу интересов «Дженоа».

14 января журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что футболист в ближайшее время может перейти в стан команды. Сейчас всё зависит от решения «Аталанты».

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