Андрея Шевченко уволили из «Дженоа»

Украинский специалист Андрей Шевченко был уволен из итальянской команды «Дженоа», сообщает пресс-служба клуба в Twitter. Он возглавил футбольный клуб два месяца назад и за это время смог одержать только одну победу. Главными кандидатами на пост тренера команды являются Давиде Баллардини и Роландо Маран.

Сообщаем, что тренер Андрей Шевченко освобождён от занимаемой должности. Клуб благодарит тренера и его сотрудников за напряжённую работу, которую они проделали в последние месяцы, — говорится в сообщении.

Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy #Shevchenko Ã¨ stato sollevato dallâincarico. Il Club ringrazia lâallenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi.



https://t.co/QX2F8IVyYB pic.twitter.com/qErO9kY8VC — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 15, 2022

Шевченко возглавил «Дженоа» 7 ноября 2021 года, подписав контракт с клубом до 2024-го. Команда провела девять матчей под его руководством в чемпионате Италии, трижды сыграла вничью и шесть раз проиграла.

Шевченко покинул сборную Украины 1 августа прошлого года. Он возглавлял её с 2016-го по 2021-й. На чемпионате Европы — 2020 украинская сборная добралась до четвертьфинала, где была разгромлена англичанами. Матч завершился со счётом 0:4.

Ранее в СМИ появилась информация, что российский полузащитник итальянского футбольного клуба «Аталанта» Алексей Миранчук попал в сферу интересов «Дженоа».