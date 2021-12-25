В аренде Миранчука заинтересовались ещё два иностранных клуба

Российский полузащитник итальянского футбольного клуба «Аталанта» Алексей Миранчук попал в сферу интересов ещё двух неназванных клубов. Об этом сообщил журналист Альфредо Педулла, отметив, что также отечественного полузащитника намерены арендовать «Дженоа» и «Верона».

Отмечается , что неназванные коллективы не представляют итальянскую Серию А.

Миранчук известен по выступлениям за «Локомотив» и «Аталанту». Состав итальянской команды он пополнил в сентябре 2020 года. С того момента он провёл за неё 43 матча, отметился восемью голами и тремя результативными передачами.

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 12 встречах во всех турнирах, суммарно проведя на поле 397 минут игрового времени. В его активе один гол и одна результативная передача.

Ранее Геннадий Голубин, представитель хавбека московского «Динамо» Арсена Захаряна, назвал не соответствующими действительности слухи об интересе к российскому футболисту со стороны мадридского «Реала». Он охарактеризовал их как фейк.