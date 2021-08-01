«Тяжёлая работа»: главный тренер Шевченко покинул сборную Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко покинул должность. У специалиста истёк контракт, о чём он сообщил на своей странице в Instagram.

Сегодня мой контракт с Украинской футбольной ассоциацией подошёл к концу. Я провёл пять лет в сборной. Это была тяжёлая работа, которая доказала, что мы умеем играть в современный футбол, — написал Шевченко.

Он поблагодарил президента, руководство Украинской ассоциации футбола и всю команду и добавил, что верит в Украину. Вместе с коллективом он доказал, что футбол в стране может быть конкурентоспособным.

На чемпионате Европы — 2020 его команда добралась до четвертьфинала турнира, где была разгромлена англичанами. Матч завершился со счётом 0:4. В составе «трёх львов» отличились Гарри Кейн (4-я и 50-я минуты), Гарри Магуайр (46-я) и Джордан Хендерсон (63-я минута).

Ранее стало известно, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался возглавлять сборную Ирана.