Адвокат медсестры Марадоны заявил, что футболист упал и ударился головой

https://static.news.ru/photo/6dd48894-3308-11eb-a4fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: UWE KRAFT via imago-images.de/Global look Press

Футболист Диего Марадона незадолго до своей кончины упал и ударился головой, однако никаких исследований по данному факту не проводилось, заявил адвокат медсестры Даяны Гиселы Мадрид Родольфо Баке.

По его словам, инцидент произошёл 18 ноября, за неделю до смерти футболиста. Также известно, что незадолго до кончины Марадона перенёс операцию на мозге. Дополнительно Баке отметил, что врачи не оказывали должного внимания проблемам с сердцем футболиста.

За день до смерти артериальное давление Диего Марадоны было 130-100 и пульс достигал 115. Для пациента-сердечника граница — это 80. То, что произошло, можно было предвидеть, — подчеркнул Баке, слова которого приводит РИА Новости.

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет от сердечного приступа. С начала этого месяца он испытывал проблемы со здоровьем: 3 ноября спортсмена сразил инсульт, врачам пришлось сделать ему операцию на головном мозге, 11 ноября он был выписан из больницы и восстанавливался дома.

Адвокат Марадоны Матиас Морла раскритиковал действия медиков, которые должны были помочь спортсмену. По его словам, скорая помощь ехала больше 30 минут, что является «преступным идиотизмом». Он заявил, что не оставит это без внимания и будет добиваться расследования. Юрист рассказал, что Марадона за 12 часов до сердечного приступа находился без присмотра врачей, которые должны были следить за его состоянием.

Ранее NEWS.ru писал, что врач Марадоны Леопольдо Луке не признал вину в халатности, якобы повлёкшей смерть спортсмена.