Юрист объяснила, почему нужно обязательно закрывать старую кредитку

https://static.news.ru/photo/60b6a80c-c75c-11eb-bdba-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если срок действия кредитной карты истёк и она больше не используется, нужно обязательно обратиться в банк для закрытия счёта, чтобы избежать дополнительных расходов. Об этом «Аргументам и Фактам» рассказала юрист Елена Держиева.

Даже если на кредитной карте не было никакой задолженности и вы её уничтожили, когда истёк срок действия, это не означает, что карточка закрыта и вы обезопасили себя от потери средств, — пояснила Держиева.

Она пояснила, что к каждой банковской карте привязан счёт, через который проходят все финансовые операции, и он не закрывается автоматически вместе со сроком действия старой карты. Банк может перевыпустить карту и взимать плату за обслуживание или СМС-оповещения, несмотря на то что новую карту клиент и в руках не держал.

Юрист посоветовала лично обратиться в банк с заявлением о закрытии счёта, чтобы обезопасить себя от дополнительных расходов и риска попасть на проценты.

Ранее директор банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков заявил, что банк не имеет права отказать в закрытии кредитной карты. Речь идёт о ситуациях, когда все расчёты по кредитной карте завершены, а условия договора выполнены, рассказал эксперт. Если же банк всё равно наотрез отказывается осуществлять процедуру, нужно смело идти дальше. Эксперт рекомендует обращаться в Центральный банк России или в суд, к финансовому омбудсмену или непосредственно к уполномоченному по защите прав потребителей.