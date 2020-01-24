https://static.news.ru/photo/fff1e8d8-3eae-11ea-87e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: government.ru

Решение о налоговом манёвре в РФ не связано с российско-белорусскими отношениями. Об этом сообщил источник в окружении зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Решение о налоговом манёвре принималось в рамках оптимизации бюджетных поступлений и никак не связано с российско-белорусскими отношениями, — цитирует ТАСС источник.

По его данным, правительство под руководством Медведева максимально сосредотачивалось на развитии и углублении российско-белорусской интеграции, а то, что «значимых успехов» в этой сфере не было, он назвал «не нашей виной».

Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия специально начала налоговый манёвр в нефтяной сфере, чтобы «надавить» на Минск. Для чего необходимо это давление, он предложил домыслить самостоятельно. Он также сообщил, что над институтом президентства Белоруссии нависла угроза и заявил, что не хочет стать последним президентом страны. Президент Белоруссии также подчеркнул, что хочет жить в мире и согласии с Россией и россиянами, от которых сейчас «мало что зависит».