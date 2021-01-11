В ПФР рассказали, кто в 2021 году станет получать пенсию более 30 тысяч

https://static.news.ru/photo/d1f1611a-5493-11eb-9c8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне, которые до 2019 года получали пенсию больше 25 тысяч рублей, в 2021 году могут рассчитывать на ежемесячные выплаты в чуть более 30 тысяч рублей.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), опубликовав таблицу индексаций за последние три года.

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2020 года, — отметили в ПФР.

Из таблицы следует, что в 2021 году более 30 тыс. рублей также смогут получать россияне с пенсией до 2019 года в 26 тысяч рублей. Им теперь полагаются ежемесячные выплаты в 31 539 рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возможности проведения дополнительной индексации пенсий в течение года. Речь идёт о социальных и страховых пенсиях, а также о фиксированной выплате к страховой пенсии. Об этом рассказал один из авторов законопроекта депутат Ярослав Нилов.