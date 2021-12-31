В Москве подорожал проезд на транспорте

В Москве подорожал проезд на транспортеЦена проезда в метро Москвы по карте «Тройка» увеличилась на 4 рубля
Стоимость разовой поездки на городском транспорте Москвы вырастет на 1 рубль, по «Тройке» — на 4 рубля. Неизменной остаётся стоимость проезда по Face Pay, билета на 365 дней и проездного на три месяца на метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов, сообщает РИА Новости.
Агентство
Изменилась цена разового проезда в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка». Она выросла на 4 рубля. Изменится и цена на «длинные» абонементы (на 30 и 90 дней), при этом стоимость одной поездки в среднем увеличится чуть более чем на 1 рубль.
Владельцы персонализированной «Тройки» теперь могут бесплатно совершать пересадку на одном маршруте наземного транспорта в течение 90 минут с первой оплаты. Статистика говорит, что этим пользуются в столице более пяти тысяч человек ежедневно.
Ранее стало известно, что с 1 января в Москве оба родителя в многодетных семьях получили право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского и пригородного железнодорожного транспорта столичного региона. Эта же норма касается и всех детей из таких семей до 18 лет, независимо от того, учатся они или нет, следует из вступивших в силу изменений в закон о соцподдержке семей с детьми в столице.