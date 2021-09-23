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В Минтруде пояснили порядок выдачи зарплаты, если дата выпадает на выходной

23:37, 23 сентября 2021
В Минтруде пояснили порядок выдачи зарплаты, если дата выпадает на выходной Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Работодатель должен перечислить сотрудникам зарплату накануне, когда день её выплаты выпадает на выходной или нерабочий праздничный день. Именно не позже последнего рабочего дня перед днём выплаты, сообщается в Instagram Минтруда.

Даты выплаты заработной платы определяются в каждой организации индивидуально. Но бывает, что день зарплаты выпадает на выходной или нерабочий праздничный день. Когда ждать перечисление средств в таких случаях? Выплата должна быть накануне!отмечается в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что в РФ есть несколько видов выплат, которые можно получить, не обращаясь в ПФР с заявлением, напомнил Минтруд. С 2022 года буду введены обязательные электронные больничные, которые позволят расширить этот список. Также после рождения ребёнка Пенсионный фонд самостоятельно готовит сертификат о материнском капитале, используя при этом данные загса.

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