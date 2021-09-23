В Минтруде пояснили порядок выдачи зарплаты, если дата выпадает на выходной

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Чтобы рефинансирование ипотеки стало выгодно заёмщику, нужно выполнить определённые условия. Для этого стоит учитывать возможность досрочного погашения, смотреть на разницу в процентах и знать о дополнительных расходах на страхование. Об этом «Радио 1» рассказал независимый финансовый эксперт Александр Патешман.

Важно отдавать себе отчёт в том, что при рефинансировании ипотеки заёмщик несёт те же накладные расходы, что и при открытии кредита. Это страхование и оценка квартиры, — отметил эксперт. По...