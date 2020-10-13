В Минфине и ЦБ не поддержали предложенную реформу ОМС

https://static.news.ru/photo/9a835d46-0d26-11eb-b752-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Представители Банка России и Министерства финансов считают, что предложения по реформе системы ОМС не учитывают интересы страховщиков, а авторы законопроекта не просчитали последствия подобных изменений.

Внесенный правительством в Госдуму законопроект предлагает в том числе передать полномочия страховщиков по организации медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями, Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФФОМС). Такая инициатива исключает из процесса частные страховые компании, пишет газета «Ведомости».

Также законопроект в два раза снижает объём финансирования расходов на ведение дел страховщиками.

Законопроект призван повысить доступность высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой на базе федеральных центров для наиболее тяжелых пациентов, нуждающихся в такой помощи, и защищает интересы пациентов. К сожалению, на настоящий момент в ряде регионов отмечается дефицит доступности такой помощи, — считает помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

В то же время представитель Банка России Екатерина Абашева отметила, что такая инициатива слишком сильно ударяет по страховым компаниям.

В части расходов на ведение дел законопроект не содержит никакого финансово-экономического обоснования, которое свидетельствовало бы о том, что его двукратное сокращение каким-либо образом приемлемо для тех компаний, которые в настоящий момент работают на рынке, — сказала она.

Коллегу из ЦБ поддерживает заместитель начальника отдела регулирования страховой деятельности департамента финансовой политики Минфина Александр Ицелев.

Сами страховщики накануне направили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором раскритиковали предложенный правительством законопроект.

Полагаем, что предлагаемые законопроектами решения приведут к снижению качества и доступности медицинской помощи, — уверены представители страховых компаний.

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