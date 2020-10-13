В Минфине и ЦБ не поддержали предложенную реформу ОМС

Представители Банка России и Министерства финансов считают, что предложения по реформе системы ОМС не учитывают интересы страховщиков, а авторы законопроекта не просчитали последствия подобных изменений.
Внесенный правительством в Госдуму законопроект предлагает в том числе передать полномочия страховщиков по организации медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями, Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФФОМС). Такая инициатива исключает из процесса частные страховые компании,
Также законопроект в два раза снижает объём финансирования расходов на ведение дел страховщиками.
Законопроект призван повысить доступность высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой на базе федеральных центров для наиболее тяжелых пациентов, нуждающихся в такой помощи, и защищает интересы пациентов. К сожалению, на настоящий момент в ряде регионов отмечается дефицит доступности такой помощи, — считает помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
В то же время представитель Банка России Екатерина Абашева отметила, что такая инициатива слишком сильно ударяет по страховым компаниям.
В части расходов на ведение дел законопроект не содержит никакого финансово-экономического обоснования, которое свидетельствовало бы о том, что его двукратное сокращение каким-либо образом приемлемо для тех компаний, которые в настоящий момент работают на рынке, — сказала она.
Коллегу из ЦБ поддерживает заместитель начальника отдела регулирования страховой деятельности департамента финансовой политики Минфина Александр Ицелев.
Сами страховщики накануне направили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором раскритиковали предложенный правительством законопроект.
Полагаем, что предлагаемые законопроектами решения приведут к снижению качества и доступности медицинской помощи, — уверены представители страховых компаний.
Ранее NEWS.ru писал, что среди россиян возрос спрос на страховые полисы на случай заражения коронавирусом.
Добавьте наши новости в избранные источники