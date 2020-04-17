В условиях кризиса банки пытаются удержать клиентов, предлагая им различные способы поддержки в трудное время. В частности, сейчас много говорят о том, как облегчить кредитное бремя держателям карт. Финучреждения идут на отмену минимального платежа от суммы основного долга — таким образом, ежемесячная плата существенно снижается. Но не всё так просто на первый взгляд.

Банк — это, прежде всего, организация, которая себя не обидит, а если есть такая возможность, то наживётся на клиентах. Поэтому даже в кризис и при общей панике не стоит бросаться на каждое предложение, которое кажется заманчивым и способным поправить семейный бюджет. И не нужно ни в коем случае завидовать клиентам других банков, у которых программы якобы более гибкие и привлекательные на первый взгляд.

То, что некое кредитное учреждение объявило как щедрую акцию — ещё совершенно не значит, что это будет выгодно для клиента. В условиях сказано, что проценты платить всё равно будет нужно. Да, плюс, с одной стороны — платёж станет меньше, и, как ожидается, в два раза. Но если внимательно посчитать, то получится, что клиент как раз-таки и переплачивает сумму, равную этим процентам за данный период, поделилась с NEWS.ru независимый эксперт по личным инвестициям Алёна Лапицкая.

Например, платёж по кредитной карте составляет 10 тысяч рублей. С учётом довольно «щедрой» акции банка можно платить 5 тысяч рублей. Допустим, клиент платит только проценты на протяжении шести месяцев. Если взять обычные условия с платежом в 10 тысяч рублей, то за это время будет выплачено 60 тысяч, из которых 30 тысяч — проценты и столько же «тело» долга.

В текущих обстоятельствах — за те же полгода будет выплачено только 30 тысяч рублей — проценты. Но период завершится, и платёж снова станет 10 тысяч рублей, ведь долг не погашен, а значит, проценты продолжают начисляться. Алена Лапицкая независимый эксперт по личным инвестициям независимый эксперт по личным инвестициям

Jeff Tzu-chao Lin/imageBROKER.com/Global Look Press

И чтобы погасить 30 тысяч рублей «тела» долга, надо будет заплатить 60 тысяч за те же полгода. Математика проста: без «каникул» для кредитной карты будет одна общая сумма выплат — условные 60 тысяч, а с «каникулами» — на 50% больше выплат: 30 тысяч — проценты во время самоизоляции плюс 60 тысяч потом, итого — 90 тысяч. Тогда в обоих случаях долг в 30 тысяч будет погашен.

Вот и получается: чтобы клиента не внесли в список злостных неплательщиков, нужно платить проценты. Просто так банку за то, чтобы не начислялись просрочки и пени в столь тяжёлое время. И в чём же тогда выгода для клиента, есть ли она вообще?

Кроме того, стоит изучить условия так называемых «бесплатных» отсрочек по кредитам, на это тоже нужно обращать пристальное внимание, ведь наверняка будут пересмотрены условия договора. Всё следует считать и в том случае, если текущая кризисная обстановка позволяет продолжать платить по старым условиям, лучше всё же придерживаться своего графика. Ещё раз необходимо всё обдумать и взвесить — надо ли принимать новые условия банка, и где на тебе обязательно «проедутся».