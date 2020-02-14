Основные вопросы, которыми задавались как начинающие, так и профессиональные инвесторы ещё не так давно, — какие факторы оказывают поддержку криптовалюте и в чём её преимущество, можно ли ожидать значительного роста биткоина и когда он преодолеет потолок $100 тысяч? Однако сейчас это отошло в прошлое. Многие информационные мифы, раздуваемые преднамеренно или же случайно, уже давно развеяны. Игроков на биржах сейчас больше волнует следующее: в чём заключаются действительные преимущества традиционных инвестиций перед цифровыми.

Действительно, у криптовалюты очень высокая волатильность, но, начиная с 2018 года, она снижается. Более того, в 2019 году и в начале 2020 года на рынках были инструменты вполне классические, но показавшие куда большую волатильность, чем крипта.

Ряд гигантов бигтеха — Microsoft, Amazon и Apple — показали рекордный рост. При этом акции корпорации Luckin Coffee (сеть китайских кофеен) выросли за полгода на 150%, затем упали на 80% и вновь выросли на 15%. Для сравнения: курс биткоина за те же полгода опускался на 30%, а затем отыграл падение, увеличившись на 30%. Таким образом, инвесторов, вложившийся в акции Luckin Coffee, получил примерно 70% прибыли, а инвестор, отдавший деньги на благо развития биткоина — 0% за то же самое время, пояснил NEWS.ru эксперт компании XCritical Ян Арт.

Ещё один наглядный пример — акции Tesla. Рост — почти на 300% за 2019 и начало 2020 года.

Акции Visa за тот же период выросли на 20%. И, наконец, пример с рынка, про который традиционно принято говорить, что он в стагнации и на нём ничего особенного не происходит: датская медицинская компания Novo Nordisk дала по акциям за 2018 год рост примерно в 30%. Прибавьте к этому, что акции вышеперечисленных эмитентов дают, помимо стоимостной, ещё и дивидендную прибыль. И возникает естественный вопрос, а не создаёт ли традиционный рынок никак не меньше, если не больше возможностей для прибыли, чем криптовалюта? Ян Арт эксперт компании XCritical эксперт компании XCritical

Сергей Булкин/NEWS.ru

В этой связи эксперт прогнозирует постепенное затихание амплитуды колебаний курса биткоина и большинства криптовалют.

Однако, может открыться и другой сценарий. Например, в Европе со стороны регуляторов будут сделаны заявления, лояльные к крипте. Хотя бы намёк на её признание. Вот это как раз таки резко может подтолкнуть курс биткоина вверх. Но, с учётом встречи руководителей центробанков G20, которая состоялась в июне прошлого года накануне переговоров самой «двадцатки» в Осаке, слишком кардинальных заявлений в ближайшие полгода ждать точно не приходится.

Правильный совет для частного инвестора — выбирайте то, во что верите, к чему лежит душа. Лично я как трейдер ориентируюсь на традиционные инструменты. И хотел бы обратить внимание на одну вещь: их потенциал сильно недооценивается. Существует предубеждение, что рынок уже наверху, что потенциал роста крупных эмитентов исчерпан. Полагаю, 2020 год удивит многих, кто так думает, — сказал эксперт.

Но это не означает, что криптовалюта не представляет интереса. Особенно она ценится у инвесторов и спекулянтов, имеющих склонность к риску или готовых часть своих инвестиций направлять по «венчурному» пути. Но даже на этом пути надо двигаться, не поддаваясь устойчивым мифам, стереотипам, моде, трезво взвешивая ситуацию, говорит Ян Арт. Между тем в высокой волатильности (которая свойственна рынку цифровых валют) нет абсолютно никаких преимуществ для пассивных инвесторов, а для активных — появляется возможность докупаться на просадках любого инструмента, тем самым увеличивая конечную прибыль. Зато в высокой волатильности множество преимуществ для трейдеров, работающих на рынке быстрыми сделками — она даёт возможность заработать как на повышении, так и на понижении.