https://static.news.ru/photo/1a52f6ee-1aa2-11ea-b5e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Верховном суде Великобритании начались четырёхдневные слушания о не погашенных Киевом евробондах. Сумма требований РФ в связи с неисполнением Украиной обязательств по евробондам номинальной стоимостью $3 млрд с учётом начисленных процентов составляет порядка $4,5 млрд.

На сегодняшний день сумма требований Российской Федерации с учётом начисленных процентов составляет порядка 4,5 миллиарда долларов США, — цитирует РИА Новости сообщение Минфина РФ.

Суверенные еврооблигации Украины в пользу РФ были размещены в 2013 году со ставкой 5% годовых. До конца 2015 года Киев обслуживал долг, однако потом допустил дефолт. В 2017 году Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить РФ $3 млрд вместе со штрафными процентами. Однако Украина обжаловала это решение, заявив о выпуске еврооблигаций под давлением российской стороны.

Как писал NEWS.ru, этот спор между Россией и Украиной может затянуться на несколько месяцев. Решение по делу могут вынести уже в 2020 году. Интересы российской стороны в деле о евробондах представляет международная юридическая компания Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Дело будут разбирать во главе с заместителем председателя суда лордом Робертом Ридом. В 2017 году российский Минфин оценивал вероятность возврата долга Украиной как «нулевую».