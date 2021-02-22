Стоимость евро вновь превысила отметку в 91 рубль

https://static.news.ru/photo/21d9eccc-7516-11eb-9408-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость евро во время торгов на МосБирже поднялась на 1,24% по сравнению с предыдущей сессией, достигнув отметки 91,0075 рубля за единицу, следует из статистики площадки на 16:27 мск 22 февраля 2021 года. В последний раз показатель превышал планку в 91 рубль 4 февраля 2021-го.

Индекс МосБиржи, по информации на 16:45, составлял 3436,50 (-0,28%). РТС — 1449,26 (1,12%). Накануне биткоин во время торгов подешевел на 8,39%, достигнув отметки в $52,914 тысячи за единицу, следует из статистики площадки CoinDesk на 15:20. Накануне криптовалюта прибавила в стоимости 1,97% — до $58,1 тысячи, побив исторический рекорд. Майские фьючерсы на нефть марки Brent поднимаются на 1,16% — до $62,86 за баррель.

Рост цен на чёрное золото и слабый рубль могут помочь российскому бюджету получить дополнительные $33 млрд. К такому выводу пришли финансовые аналитики. Стоимость сырья выросла на 25%, в результате выручка РФ в настоящее время выше уровня середины 2019 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на 160–180 миллиардов рублей превысят плановые нефтегазовые доходы федерального бюджета при цене на нефть выше 60 долларов за баррель. При этом необходимо сохранение текущего курса рубля. Об этом заявил директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Шураков.