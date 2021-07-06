Стало известно, кто в российских семьях больше зарабатывает

В половине российских семей мужчина зарабатывает традиционно больше женщин. Обычно мужья приносят в дом на 30% больше жён. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование Россельхозбанка.

Что касается заработка, то, по словам 46% участников опроса, в их семьях уровень дохода между супругами отличается более чем на треть. Примерно одинаково с мужем или женой зарабатывают 38% респондентов, — сказано в опросе.

52% респондентов при этом не имеют вообще никаких накоплений, 40% хранят определённую сумму на чёрный день и ещё 7,4% имеют раздельные «подушки безопасности».

Сейчас больше россиян стали интересоваться управлением своих финансов. По словам главы Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлии Деменюк, осознание приходит с увеличением финансовой грамотности граждан.

Чаще всего откладывают деньги россияне, работающие в сферах финансов, юриспруденции и строительства. В топ-5 списка также вошли представители маркетинга, рекламы и банковского дела. Меньше всего откладывать средства получается у рабочего персонала, только шесть из 10 специалистов делают это.