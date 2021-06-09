Стали известны профессии, представители которых чаще всего копят деньги

https://static.news.ru/photo/07432426-c9d2-11eb-9de2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чаще всего откладывают деньги россияне, работающие в сферах финансов, юриспруденции и строительства. Об этом свидетельствуют результаты исследования HeadHunter и «Деньги Вперёд», пишет ТАСС.

В топ-5 списка также вошли представители маркетинга, рекламы и банковского дела. Меньше всего откладывать средства получается у рабочего персонала, только шесть из 10 специалистов делают это.

Как уточняется, 31% опрошенных признались, что ежемесячно откладывают 5–10% дохода, 17% — менее 5%, ещё 16% респондентов откладывают от 15% до 30% дохода, остальные ничего не направляют на сбережения. Свыше половины зарплаты отправить в накопления удаётся 4% россиян, еще 7% респондентов откладывают 30–50% ежемесячных поступлений.

Аналитики отмечают, что за последние годы россияне стали больше думать о сбережениях и формировать финансовую «подушку безопасности». Всего в опросе приняли участие 2,2 тысячи работающих жителей страны.

Ранее стало известно, что для самостоятельного накопления на пенсию большинству россиян будет достаточно ежемесячного дохода в размере 70–150 тысяч рублей.