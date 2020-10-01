СМИ: Visa обяжет банки обеспечить переводы по номеру телефона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В проекте федерального бюджета на 2021–2023 годы правительство РФ зарезервировало средства на работу членов Совета Федерации из президентской квоты. Это сделано на случай, если Владимир Путин с учётом принятых поправок в Конституцию воспользуется своим правом и увеличит число сенаторов.

В целях финансового обеспечения реализации отдельных решений президента России о назначении сенаторов РФ предлагается зарезервировать бюджетные ассигнования по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов для последующего...