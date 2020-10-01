СМИ: Visa обяжет банки обеспечить переводы по номеру телефона

Платёжная система Visa потребовала от всех российских банков-партнёров, чтобы функция переводов по номеру телефона была доступна всем держателям карт.
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По сути оно означает, что Visa в обязательном порядке запускает применение этого функционала, ранее он был представлен опционально. Таким образом, Visa фактически вступает в прямую конкуренцию с системой быстрых платежей ЦБ, которая предусматривает переводы между гражданами по номеру телефона практически в любой банк, — говорится в статье.
Согласно меморандуму, который Visa направила представителям российского банковского сектора, банки должны подключить такую функцию не позднее 30 сентября 2021 года.
Visa может отвоевать у СБП долю рынка переводов по номеру телефона. Они сразу могли получить эту долю, если бы запустили Visa Alias обязательным меморандумом, как делают сейчас, а они запустили факультативно — никто особо и не стал это реализовывать, — сообщили собеседники издания.
Как писал NEWS.ru, «Яндекс.Касса» и международная платёжная система Visa создали сервис, благодаря которому работодатели теперь могут перечислять заработную плату в любой российский банк по выбору сотрудника.
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