СФ одобрил закон о внесудебном порядке признания граждан банкротами

https://static.news.ru/photo/706fe57e-cd9d-11ea-9f79-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Члены Совета Федерации одобрили законопроект, который вводит порядок внесудебного признания гражданина банкротом. Эта процедура будет бесплатной, она коснётся граждан, долг которых составляет от 50 до 500 тыс. рублей.

Авторы инициативы обосновывают необходимость нововведения малой эффективностью действующего судебного порядка признания банкротства. Новый закон полностью исключает из этого процесса арбитражных управляющих. Вся процедура будет происходить через многофункциональные центры (МФЦ). Участвовать в ней смогут только должники, в отношении которых уже окончено исполнительное производство, при этом отсутствие у них имущества, которое можно было бы реализовать, не будет являться препятствием. Гражданин сможет подать заявление в МФЦ и через шесть месяцев получить официальный статус банкрота. На это время он будет освобождён от штрафов.

В случае подписания президентом закон вступит в силу с 1 сентября 2020 года, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, по словам адвоката Игоря Зиневича, срок от момента возбуждения исполнительного производства до вынесения судебным приставом акта о невозможности взыскания составляет около двух лет. Следовательно, должник сможет объявить себя банкротом через внесудебную процедуру не ранее чем через два года после возбуждения исполнительного производства. А если кредитор после получения решения суда не идёт за исполнительным листом и не подаёт его приставу? В этом случае должник должен ждать ещё три года, так как срок предъявления исполнительного листа составляет три года с момента вступления в законную силу решения суда. После истечения указанного срока кредитор утрачивает право возбудить исполнительное производство, если не восстановит пропущенный срок.