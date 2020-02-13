https://static.news.ru/photo/f3c3d07c-4e61-11ea-ba72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приобретение российским правительством пакета акций Сбербанка, принадлежащего Центробанку, за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) может принести выгоду ЦБ РФ, заявил в разговоре с NEWS.ru начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Василий Карпунин.

Регулятор разрешит «конфликт», связанный с тем, что ЦБ, с одной стороны, является регулятором и надзорным органом банковского сектора, а с другой — контролирует половину крупнейшего в стране <...>. Особой спешки нет. Если в ФНБ есть средства, то почему бы не начать реализовывать сделку, — добавил он.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, сделка поможет кабмину выполнить социальные обещания президента Владимира Путина, оцениваемые для бюджета в 4 трлн рублей, что приведёт к увеличению доходов россиян, подстегнёт покупательский спрос и стабилизирует инфляцию.

Теперь резервы, накопленные в Фонде, чиновники смогут тратить на выплаты по маткапиталу и другим статьям расходов. Согласно бюджетному правилу, на соцпроекты деньги переводить запрещено, зато можно приобрести акции российских компаний, что и сделало государство.

Ранее NEWS.ru сообщал, что инвесторы позитивно отреагировали на передачу Центробанком РФ контроля в Сбербанке российскому кабмину. Об этом рассказал руководитель Сбербанка Герман Греф во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.