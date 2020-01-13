https://static.news.ru/photo/c359cb3a-3688-11ea-8b3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Russia Look/Global Look Press

Банки стали чаще отказывать жителям России в новых ссудах. Доля одобренных кредитных заявок упала до минимума за два года.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Агентство отмечает, что в 2019 году банки одобрили только 36,9% от общего числа заявок, поданных на разные виды кредитов. В декабре эта цифра составила 32,2%, минимальное значение с 2017 года. При этом в 2018 году одобрялся 41% заявок.

Эксперты отмечают, что чаще всего банки отказывают в выдаче ипотеки, автокредитов и ссуд наличными. Среди причин они называют меры Центробанка против роста закредитованности населения и стагнирующие доходы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что количество банкротов среди россиян в минувшем году выросло на 56,8% по сравнению с 2018 годом и составило 69 тыс. человек. Большинство дел инициировано самими должниками. Кредиторы в общей массе требовали с заёмщиков 225,6 млрд рублей, но смогли получить только 8 млрд рублей. Это связано с тем, что у должников не было имущества, которое могло бы пойти в счёт уплаты долга.