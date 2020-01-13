Банки стали чаще отказывать жителям России в новых ссудах. Доля одобренных кредитных заявок упала до минимума за два года.
Об этом
Агентство отмечает, что в 2019 году банки одобрили только 36,9% от общего числа заявок, поданных на разные виды кредитов. В декабре эта цифра составила 32,2%, минимальное значение с 2017 года. При этом в 2018 году одобрялся 41% заявок.
Эксперты отмечают, что чаще всего банки отказывают в выдаче ипотеки, автокредитов и ссуд наличными. Среди причин они называют меры Центробанка против роста закредитованности населения и стагнирующие доходы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что количество банкротов среди россиян в минувшем году выросло на 56,8% по сравнению с 2018 годом и составило 69 тыс. человек. Большинство дел инициировано самими должниками. Кредиторы в общей массе требовали с заёмщиков 225,6 млрд рублей, но смогли получить только 8 млрд рублей. Это связано с тем, что у должников не было имущества, которое могло бы пойти в счёт уплаты долга.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен