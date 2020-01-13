https://static.news.ru/photo/89c81b64-3657-11ea-93a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Количество банкротов среди россиян в минувшем году выросло на 56,8% по сравнению с 2018 годом и составило 69 тыс. человек. Большинство дел инициировано самими должниками.

Кредиторы в общей массе требовали с заёмщиков 225,6 млрд рублей, но смогли получить только 8 млрд рублей. Это связано с тем, что у должников не было имущества, которое могло бы пойти в счёт уплаты долга, пишут «Известия».

Больше всего банкротов среди жителей Москвы и Подмосковья — их число составляет 9,4 тыс. человек, затем следуют жители Самарской и Свердловской областей, замыкает пятёрку Санкт-Петербург.

Увеличение числа банкротов связано с распространением информации о том, что так можно избавиться от долгов. Начать процедуру банкротства может любой человек, долг которого достиг полмиллиона рублей, а задержка по выплатам — свыше 90 дней.

Ранее NEWS.ru сообщал, что несколько лет назад режиссёр Фёдор Бондарчук взял в одном из российских банков потребительский кредит в 10 млн рублей под 14% годовых. В срок он деньги не вернул, банк признали банкротом, однако его долги сейчас взыскивают с недобросовестных заёмщиков.