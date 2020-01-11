https://static.news.ru/photo/754a24f8-3507-11ea-a0c0-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Бондарчук Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несколько лет назад режиссёр Фёдор Бондарчук взял в одном из российских банков потребительский кредит в 10 млн рублей под 14% годовых. В срок он деньги не вернул, банк признали банкротом, однако его долги сейчас взыскивают с недобросовестных заёмщиков. Иск к режиссёру рассматривает Симоновский районный суд столицы.

Истец хотел получить порядка 12,5 млн, но представителям ответчика удалось снизить размер неустойки, после чего общая сумма составила 11 млн 201 тыс. рублей, — сообщили «СтарХиту» в пресс-службе суда.

По данным издания, эти деньги могли быть вложены в съёмки одного из фильмов Бондарчука. Известно также, что режиссёр в прошлом году приобрёл квартиру в Брюсовом переулке за 90 млн рублей, а также отпраздновал свадьбу с Паулиной Андреевой за несколько миллионов.

Как писал NEWS.ru, «Вторжение» Фёдора Бондарчука стало первым фильмом российского проката в 2020 году. Картина является продолжением истории, начавшейся в фильме 2017 года «Притяжение». Режиссёр подчёркивает, что это самостоятельная картина, которая будет интересна и тем, кто не смотрел первый фильм. Главные роли сохранились за Ириной Старшенбаум, Риналем Мухаметовым, Александром Петровым и Олегом Меньшиковым.