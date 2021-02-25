Россиянам назвали признаки финансовой пирамиды

https://static.news.ru/photo/58780c04-77fb-11eb-948a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Финансовая пирамида является одним из популярных способов обмана начинающих инвесторов, которые используют мошенники.

Отличить добросовестную компанию от жуликов помогают некоторые скрытые признаки, считают специалисты, опрошенные РИА Новости.

Так, эксперт проекта ОНФ «За права заёмщиков» Михаил Алексеев советует потенциальным вкладчикам насторожиться, если менеджеры начинают рассказывать о предложениях фиксированной доходности «при довольно путаных сведениях о гарантиях этой доходности и о руководстве компании». По его словам, в бизнесе давать подобные гарантии невозможно, а значит, менеджер старается ввести в заблуждение.

Эксперт Национального центра финансовой грамотности Нина Култышева считает, что обещание гарантии сохранности вложенных средств также может указывать на финансовую пирамиду. Гарантии даются лишь в случае с банковскими депозитами на сумму до 1,4 млн рублей, и то есть дополнительные условия.

Эксперт Алина Степанова называет тревожным звонком для заёмщика предложение переслать для заключения договора его подписанную копию.

Если я как инвестор подпишу удалённо договор, мои шансы вернуть хоть что-то в суде будут минимальны. Подобный договор нужно подписывать обязательно лично и обязательно, чтобы договор назывался именно «договор займа», — подчеркнула она.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2020 году Центробанк обнаружил на финансовом рынке 1549 компаний с признаками незаконной деятельности, из них 821 организация занималась нелегальными кредитами. ЦБ также выявил 395 субъектов с признаками нелегальных форекс-дилеров, а также 222 — с признаками финансовых пирамид, половина которых функционировала в формате интернет-проектов и иностранных организаций.