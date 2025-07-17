Психотерапевт перечислила признаки патологической тревожности

Патологическая тревожность зачастую выражается в треморе рук, слабости, учащенном сердцебиении, а также нарушениях со сном и пищеварением, заявила РИАМО психотерапевт Татьяна Галич. На наличие расстройства нередко указывают ощущение нехватки воздуха и проблемы с концентрацией.

Незначительные ситуации воспринимаются как предвестники больших катастроф. Ребенок просто поцарапал руку, а его мама уже видит в этом первые признаки развития страшного заражения, которое обязательно должно привести к ампутации, — привела пример Галич.

Патологическая тревожность мешает человеку не просто думать, но и действовать. Она становится неконтролируемой и стремительно нарастающей. В норме чувство тревоги не должно вызывать все эти признаки, уточнила врач.

Психотерапевт Юлия Романенко ранее заявила, что повторяющиеся ночные кошмары могут быть сигналом о внутреннем напряжении и тревоге. По ее словам, кошмары часто связаны с нерешенными психологическими проблемами и хроническим стрессом.