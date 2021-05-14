Российские банки позволят снимать деньги с чужой карты

Россияне смогут снимать средства в банкоматах с чужих карт: для этого владелец карты должен сгенерировать QR-код в мобильном приложении на получение определённой суммы, отправить его получателю, и тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код, сообщила газета «Известия».
Сервис будет доступен с 2022 года для клиентов таких финансовых организаций как «Открытие», УБРиР и СКБ-банк. К тестированию такого функционала в скором времени может преступить ВТБ. И уже есть такая функция у «Тинькофф».
При помощи нового способа получения денег можно будет также пополнить счёт. Руководство банков уверено, что функция облегчит доступ к наличным.
Но эксперты, опрошенные газетой, скептически
Ранее Банк России предложил запретить выдавать физическим лицам ряд кредитов по плавающим ставкам. Речь идёт о выдаче кредитных карт с нефиксированным процентом и ссуд на срок до года и свыше 20 лет, а также о параметрах таких ссуд.