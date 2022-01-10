Предприниматель из Китая стал самым богатым криптомиллиардером

Основатель и гендиректор одной из крупнейших криптобирж Binance Чанпэн Чжао стал самым богатым человек в сфере криптовалют. Его состояние оценивается в $96 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечает агентство, реальная сумма может значительно превосходить вышеназванную сумму ввиду того, что в этих $96 млрд не учитываются его личные сбережения в цифровой валюте — Bitcoin и токены Binance Coin. Известно, что ему принадлежит 90% акций его блокчейн-экосистемы Binance, которая является самой масштабной по количеству совершённых в мире торговых операций.

В рейтинге, составленном Bloomberg, китайский предприниматель опередил Мукеша Амбани, чьё богатство определяется отметкой в 92,9 млрд долларов.

Ранее сообщалось что массовые беспорядки, начавшиеся в Казахстане в начале нынешнего года, сильно повлияли на цену биткоина — стоимость криптовалюты на 5 января составила $44,266, потеряв в цене 4,42%. Эксперты отмечают, что Казахстан является второй страной в мире по объёмам добычи биткоина, с мировой долей в 18,1%.

Известно, что первое место занимают США — 35,4%, третье место — Россия — 11,2%. В Казахстан из Китая переехали почти 90 тысяч компьютеров для майнинга криптовалюты, так как в КНР признали любую деятельность с криптовалютами незаконной.