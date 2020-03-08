Искусственный интеллект всё больше становится необходимым условием для развития банковского сегмента, именно с ним связаны ожидания революционных изменений в перспективе ближайших двух-трёх лет. Вместе с тем, стремительное развитие технологий и уязвимость многих новаторских решений требует иного уровня качества взаимодействия между финансовыми организациями, потребителями и государством. Как минимум, новые технологии должны быть понятны и подконтрольны людям. Возможно ли это — в материале NEWS.ru.

Можно сколько угодно составлять долгосрочные прогнозы развития финтеха — на 10 или даже 20 лет вперед. Однако скорость изменений такова, что со многими технологиями будущего люди, скорее всего, соприкоснутся гораздо быстрее, чем планировалось.

По мнению экспертов, уже 2023 году транснациональные платежи станут такими же простыми, как перевод на карту другу. Кроме того, до 10% международных транзакций будут проводиться карточным переводом частными лицами, считает директор по продуктам и инновациям VR-Bank Михаил Петров.

Не исключено, что с 2024-го постепенно начнёт исчезать мобильный роуминг. 40% операторов сотовой связи перестанут взимать плату за международные звонки и интернет-трафик. Михаил Петров директор по продуктам и инновациям VR-Bank директор по продуктам и инновациям VR-Bank

А к 2025 году распространёнными станут биометрические кассы в магазинах — для оплаты нужно будет просто приблизить лицо к камере. Порядка 30% транзакций в ретейле будут проводиться с использованием биометрии.

Все эти и другие современные решения основаны на сборе больших данных и обработке их при помощи искусственного интеллекта. Кстати, в программе Банка России «Основные направления развития финансовых технологий на период 2018–2020 годов», искусственный интеллект отнесён к одной из наиболее перспективных финансовых технологий.

Технология распознавания лиц VisionLabs в системе оплаты Selfietopay Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Риски ИИ

Оценки вероятности ошибок, масштабов и последствий, ответственность за результат, формирование «лучших практик» по управлению этой сферой — всего этого на российском рынке пока не существует.

Среди ключевых вопросов, требующих решения в период бурного развития технологий, можно выделить следующие:

как нивелировать уязвимость многих технологических решений;

насколько публичны должны быть алгоритмы искусственного интеллекта и не спровоцирует ли подобная открытость ускоренное распространение сложных случаев мошенничества;

как разрешить неопределённость ситуации вокруг сбора персональных данных банками.

Что дальше

Вопрос о том, кто в итоге должен платить за развитие технологий — потребитель, инвестор или налогоплательщик — представители регулятора и финансовой отрасли обсуждают довольно часто. Однако единого мнения до сих пор, увы, нет.

Поиск баланса между ростом прибыли поставщика услуг и долгосрочной удовлетворённостью потребителя от взаимодействия с финансовой организацией был предложен экспертным сообществом в качестве возможного базового принципа для оценки приемлемости той или иной практики с применением анализа больших данных.

Эксперты всё чаще приходят к мнению о необходимости формирования целенаправленной государственной политики в сфере контроля и развития технологий в финансовом секторе. Эта инициатива, прежде всего, должна быть направлена на защиту прав потребителей в финансовой сфере.

И при этом, конечно, крайне важно, чтобы поиск и разработка стандартов добросовестной практики проводилась совместными усилиями участников рынка, институтами государственной власти и экспертными группами.